Тім Кук продав найбільший за два роки пакет акцій Apple на $41 млн

Це його найбільший продаж акцій більш як за два роки. Загалом він продав 511 тис. акцій, повідомило видання з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). За даними Bloomberg, у Тіма Кука залишилося близько 3,28 млн акцій компанії.

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2023 року зарплата глави компанії скоротилася приблизно на 40% — до $49 млн. Тім Кук попросив знизити ту частину винагороди, яка йому виплачується у вигляді акцій.

За 2022 рік Кук отримав винагороду від Apple у розмірі $99,4 млн, у тому числі $3 млн базової заробітної плати, близько $83 млн у вигляді акцій компанії та премії. У 2023 році винагорода, прив'язана до результатів роботи Apple, збільшиться до 75% цього року з 50% роком раніше.

Інші топменеджери Apple також повідомили про продажі акцій компанії. Зокрема, старші віцепрезиденти Дейдре О'Брайєн та Кетрін Адамс продали акцій на $11,3 млн кожна.