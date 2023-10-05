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5 жовтня 2023, 9:32 Читать на русском

Тім Кук продав найбільший за два роки пакет акцій Apple на $41 млн

Глава Apple Тім Кук продав акції своєї компанії на суму близько $41 млн, повідомив Bloomberg.

Глава Apple Тім Кук продав акції своєї компанії на суму близько $41 млн, повідомив Bloomberg.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоЦе його найбільший продаж акцій більш як за два роки.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Це його найбільший продаж акцій більш як за два роки. Загалом він продав 511 тис. акцій, повідомило видання з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). За даними Bloomberg, у Тіма Кука залишилося близько 3,28 млн акцій компанії.

2023 року зарплата глави компанії скоротилася приблизно на 40% — до $49 млн. Тім Кук попросив знизити ту частину винагороди, яка йому виплачується у вигляді акцій.

За 2022 рік Кук отримав винагороду від Apple у розмірі $99,4 млн, у тому числі $3 млн базової заробітної плати, близько $83 млн у вигляді акцій компанії та премії. У 2023 році винагорода, прив'язана до результатів роботи Apple, збільшиться до 75% цього року з 50% роком раніше.

Інші топменеджери Apple також повідомили про продажі акцій компанії. Зокрема, старші віцепрезиденти Дейдре О'Брайєн та Кетрін Адамс продали акцій на $11,3 млн кожна.

Попереднього разу Тім Кук продав великий пакет акцій Apple у серпні 2021 року після десятирічного перебування на посаді генерального директора. Тоді він продав папери на суму понад $750 млн. За підрахунками агентства, після утримання податків глава компанії заробив близько $355 млн.

Акції Apple досягли рекордного максимуму у липні 2023 року і з того часу впали більш ніж на 12% на тлі розпродажу у технологічному секторі.

У KeyBanc Capital Markets знизила рейтинг акцій у середу, пославшись на слабший прогноз зростання продажів. Акції Apple впали приблизно на 0,5% — до $171,57 на премаркеті перед відкриттям Нью-Йоркської біржі.

Капіталізація компанії станом на 4 жовтня складає близько $2,695 трлн.

Джерело: Мінфін
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