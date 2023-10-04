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4 жовтня 2023, 18:39 Читать на русском

Скандинавська авіакомпанія SAS стане частиною Air France-KLM

Скандинавська авіакомпанія SAS, яка у 2022 році опинились на межі банкрутства, повідомила про зміну акціонерів. В рамках реструктуризації компанія буде продана новим власникам, а акції дрібних інвесторів та шведської держави втратять всю свою цінність. Про це йдеться у пресрелізі SAS.

Скандинавська авіакомпанія SAS, яка у 2022 році опинились на межі банкрутства, повідомила про зміну акціонерів.
Фото: wikimedia.org

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Найбільша частка у SAS належатиме інвестиційній компанії Castlelake — 32%. Далі йдуть Air France-KLM (19,9%) та Lind Invest (8,6%).

Scandinavian Airlines була заснована як флагманська авіакомпанія трьох скандинавських краї - Норвегії, Данії й Швеції. Після реструктуризації у новій структурі власників частку участі збереже лише Данія (25,8%).

Норвегія вже раніше продала свою частку, а Швеція відмовилася інвестувати у новий капітал у SAS, тому втратить усі акції, не отримавши за це жодної компенсації.

Решту 13,6%, швидше за все, розділять між окремими кредиторами SAS як компенсацію.

SAS стане частиною консорціуму на базі Air France-KLM. Керівництво авіакомпанії очікує, що це дозволить їй вийти з процедури захисту від банкрутства в США, ініційованої SAS влітку 2022 року.

Air France-KLM заявила, що консорціум інвесторів разом з урядом Данії інвестують у SAS $1,175 млрд. Нові власники виведуть авіакомпанію з біржі.

Варто зазначити, що компанія SAS виконувала рейси до Києва, але припинила їх до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Джерело: Мінфін
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