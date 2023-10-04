До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 4 жовтня: на міжбанку євро подорожчало на 20 копійок
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Відкриття 4 жовтня
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Закриття 4 жовтня
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Зміни
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36,61/36,65
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36,64/36,66
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3/1
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38,30/38,32
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38,50/38,52
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20/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,17−38,30, євро — 40,45−40,70 грн.
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