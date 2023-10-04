Втрати криптоіндустрії від шахрайства за рік збільшились на 59,9% — дослідження

У третьому кварталі втрати Web3-екосистеми від зломів і шахрайства досягли $685,5 млн, що на 59,9% більше за аналогічний період роком раніше. Про це йдеться у дослідженні Immunefi.

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Рік до року кількість інцидентів зросла одразу на 153% — із 36 до 76.

Із загальної суми збитків за квартал $662,85 млн припало на 49 атак хакерів, а $22,7 млн — на 27 випадків скама.

Майже половину сукупних втрат забезпечили два найбільші інциденти: експлойти Mixin Network ($200 млн) та Multichain ($126 млн).

За даними звіту, північнокорейське хакерське угруповання Lazarus Group відповідальне за крадіжку $208,6 млн у третьому кварталі — 30% від загальної шкоди. З її діяльністю експерти Immunefi пов'язують зломи CoinEx, Alphapo, Stake та Coinspaid.

Основним напрямом атак зловмисників залишалися децентралізовані фінансові сервіси. Їхня частка у втратах за квартал склала 72,9% ($499,8 млн) проти 27,1% централізованих сервісів ($185,7 млн).

У розрізі мереж найбільше інцидентів зареєстровано в екосистемах Ethereum (35) і BNB Chain (25). З моменту публічного запуску на початку серпня L2-протоколу Base експлойтам зазнали чотири проекти, що базуються на ньому.

За даними експертів, жертвам атак у третьому кварталі вдалося повернути 8,9% від загальних втрат. Суму відшкодування $61,2 млн склали шість випадків.