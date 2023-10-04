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4 жовтня 2023, 16:14 Читать на русском

Зі спецрахунку Нацбанку на потреби оборони вже перерахували майже 30 мільярдів гривень

Від початку війни зі спеціального рахунку, відкритого Нацбанком, на потреби оборони перераховано майже 30 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Від початку війни зі спеціального рахунку, відкритого Нацбанком, на потреби оборони перераховано майже 30 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Перерахування на оборону

«Загалом з початку війни Нацбанк перерахував на потреби оборони майже 30 млрд грн, у вересні — понад 638 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Станом на 1 жовтня 2023 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,1 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 760 млн грн. Усього з початку війни на спецрахунок надійшло майже 31 млрд грн в еквіваленті.

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари) надійшло майже 12,5 млрд грн в еквіваленті.

Рахунок Мінсоцполітики

Станом на 1 жовтня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соцполітики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 114 млн грн.

За вересень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 7 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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