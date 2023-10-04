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4 жовтня 2023, 15:52 Читать на русском

Вартість борщового набору восени 2023 року значно подешевшала — дослідження

Восени порівняно з цінами влітку борщ подешевшав: з м’ясом — на 3%, пісний — на 48%. Зменшення вартості відбулося за рахунок сезонного падіння цін на овочі борщового набору. Про це повідомляє Всеукраїнський сервіс доставки продуктів Zakaz.ua.

Восени порівняно з цінами влітку борщ подешевшав: з м’ясом — на 3%, пісний — на 48%.

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Як змінилися ціни

В Україні обвалилися ціни на овочі борщового набору. Тому приготувати борщ у третьому кварталі 2023 року стало значно доступніше.

За даними аналітиків Zakaz.ua, у супермаркетах майже всі інгредієнти української національної страви, крім томатної пасти, м’яса та сметани подешевшали. Найбільше впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%).

Так у вересні 2023 року відносно літа білокачанна капуста вартує в середньому 7,60 грн/кг, тоді як у липні ціна становила 49 грн/кг. Своєю чергою, цибуля коштує дешевше майже в 5 разів, вартість становить близько 11,90 грн/кг, тоді як у липні цінники били рекорди й ріпчаста коштувала в середньому 58 грн/кг. Морква наразі вартує 8 грн/кг, а в розпал літа цінник був майже 32 грн/кг.

Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).

Відтак за спостереженнями науковців Інституту аграрної економіки, овочі дешевшають через високий рівень самозабезпечення ними населення.

Проте, незважаючи на позитивну динаміку, є продукти борщового набору, які навпаки підскочили в ціні. В першу чергу, це стосується м’яса, яке в середньому зросло у ціні на 19%. Так свинна лопатка на кістці ще у липні коштувала близько 159 грн/кг, тоді як зараз вартість становить близько 195 грн/кг. Також піднялися ціни на сметану (+12%) та томатну пасту (+5%).

У скільки обійдеться приготувати борщ на сім'ю

З’ясувалося, що у вересні 2023 року страва, приготована за традиційним рецептом, коштуватиме 165,90 грн. Порівняно з липнем 2023 року, коли борщ обходився у 172 грн, ціна впала на 3%.

Найдорожчим інгредієнтом борщового набору традиційно залишається м’ясо, яке додає страві 2/3 від загальної вартості. Без м’яса страва взагалі коштує близько 49 грн, тоді як у липні собівартість була 76,90 грн. Ціна впала на 28 грн.

Також варто зазначити, що ця ціна не суттєво різниться від довоєнної — у лютому 2022 пісний борщ коштував 47,2 грн.

Методика розрахунку

Індекс борщу — середня сума вартості, в яку обійдеться приготування страви за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2023, 16:04
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Ух ты! А уважаемые «исследователи» не хотят рассказать сколько стоила томатная год назад, а сколько сейчас или сколько стоило мясо (как-то странно читать о мясе по 195 гривен)? Нет, конечно если борщ -это капуста, картошка, морковь, лук и две ложки приправы «Мивина», то да борщ подещевел, а если с мясом, томатной пастой и сметаной, то как-то этих 3% надо еще и поискать.
Для справки томатная паста подорожала на много больше.
А на картинке «памазуха» с салом и чесноком, не хотите сказать сколько сейчас это стоит.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 жовтня 2023, 17:21
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Гриша, роздріна по 190 у нас свинина. Будеш брати вагонами, скинемо.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2023, 17:29
#
Да нет ЖРИ сам, можешь угостить тех кто тебя уважает, да и с транспортом у тебя проблем не, можешь загрузить свое служебное авто и угощать весь Тернополь. Только чинушам, которых ты видишь насквозь мяса не давай.
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