На офіційних ресурсах МВС знову можна заплатити за адміністративні порушення ПДР

В Україні поновили можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:

Офіційного сайту МВС України

Офіційного мобільного застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та iOS

Телеграм-бота «Штрафи ПДР«

Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.

Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

В МВС також нагадали, що знижка 50% надається при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, повернулись у застосунок «Дія».