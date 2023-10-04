В Україні поновили можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС. Про це повідомляє пресслужба МВС.
На офіційних ресурсах МВС знову можна заплатити за адміністративні порушення ПДР
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:
- Офіційного сайту МВС України
- Офіційного мобільного застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та iOS
- Телеграм-бота «Штрафи ПДР«
Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.
Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
В МВС також нагадали, що знижка 50% надається при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, повернулись у застосунок «Дія».
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі