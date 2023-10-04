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4 жовтня 2023, 11:58 Читать на русском

Колективний позов проти Binance, адвокати Сема Бенкмана-Фріда проти свідка з України: що нового на крипторинку

Головне на криптовалютному ринку.

Головне на криптовалютному ринку.
Фото: pixabay.com

Обсяги торгів ф'ючерсними ETF на ETH у перший день становили лише $2 мільйони

У понеділок, 2 жовтня, було запущено 9 ф'ючерсних ETH ETF. До полудня обсяг торгів для нової групи становив $2 млн, що набагато нижче порівняно із запущеним раніше інструментом для біткоїна — BITO — який зібрав $200 млн за перші 15 хвилин. За словами аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, ці цифри в цілому характерні для нового ETF, але «малі» для активу на кшталт Ethereum.

За його даними, лідером став продукт від Valkyrie на базі кошика з першого і другого капіталізації криптовалют ($787 000). Показник ETF тільки на основі ф'ючерсів на Ethereum від VanEck ледь перевищив позначку $300 000.

Сумарно за шістьма біржовими фондами тільки на основі Ethereum-ф'ючерсів оборот за підсумками дня становив $1,92 млн, у тому числі за ProShares Ether Strategy ETF — $879 000.

Проти Binance подали колективний позов через крах FTX

Інвестор із Каліфорнії Нір Лахав подав колективний позов проти Binance та її голови Чанпена Чжао зі звинуваченнями у недобросовісній конкуренції щодо біржі FTX, що потерпіла колапс.

Позивач вважає, що відповідачі намагалися монополізувати ринок, завдавши шкоди FTX та афілійованим з нею платформам.

Йдеться про твіти, опубліковані Чжао на початку листопада 2022 року. В одному з тредів глава Binance повідомив про рішення ліквідувати активи, що належать компанії, у FTT. За оцінкою Лахава, це становило до 5% пропозиції utility-токену FTX.

Потім глава Binance заявив про стратегічне партнерство з конкурентом, яке передбачало можливе поглинання платформи.

Але вже 10 листопада Binance відмовилася від покупки FTX, пославшись на результати комплексної перевірки та негативні новини.

«Чжао публічно поширив цю інформацію в Twitter та інших соціальних мережах, щоб завдати шкоди підприємствам (групи, — ред.) FTX, що зрештою призвело до краху холдингу», — заявив позивач.

За його твердженням, пост Чжао від 6 листопада про намір ліквідувати активи Binance у FTT був вводив в оману, оскільки біржа вже продала токени. Публікація була призначена для того, щоб спричинити падіння ринкової ціни FTT, упевнений Лахав.

Він зажадав від відповідачів відшкодування збитків, оплати судових витрат та повернення незаконно отриманих доходів за семи пунктами звинувачення. На його думку, до позову можуть приєднатися тисячі учасників.

Парламент Кенії закликав закрити криптопроєкт Worldcoin

Парламентський комітет Кенії, якому доручено провести розслідування щодо Worldcoin, рекомендував регуляторам припинити діяльність проєкту у країні.

Раніше Міністерство внутрішніх справ обмежило локальний бізнес стартапу з метою оцінки потенційних ризиків для громадської безпеки. Це рішення відкрило можливість початку розслідування.

5 серпня поліція вилучила документацію та обладнання. Згідно з повідомленням, майно Worldcoin правоохоронці передали до штаб-квартири Управління кримінальних розслідувань для аналізу.

Згідно зі звітом, проєкт продовжує збирати персональні дані мешканців Кенії, «цілком ігноруючи» припис про припинення діяльності.

Законодавці рекомендували владі «відключити віртуальні платформи» стартапу, а також провести розслідування щодо можливих кримінальних звинувачень.

Адвокати Сема Бенкмана-Фріда виступили проти свідчень свідка з України

Юристи Сема Бенкмана-Фріда намагаються заблокувати дистанційне давання свідчень українським користувачем FTX під час суду над засновником збанкрутілої криптобіржі.

На думку адвокатів, прохання Мін'юсту США про віддалену участь у процесі заявленого клієнта платформи має бути відхилено.

«Пропоновані свідчення, які є унікальними для цього свідка, мабуть, ставитимуться до негараздів та окремих обставин, створених російським вторгненням в Україну», — йдеться у листі до судді.

Представники Бенкмана-Фріда наголосили, що Шоста поправка до Конституції США дає йому право на очний допит свідка проти нього.

Мін'юст попросив суд дозволити українському користувачеві дати свідчення дистанційно, оскільки має «є унікальні обставини, які роблять міжнародні поїздки більш ніж проблематичними».

Згідно з прокурорами, свідок — молодий чоловік, який «втратив суттєву частину своїх життєвих заощаджень, довіривши їх FTX, коли росія вторглася в Україну 2022 року».

Джерело: Мінфін
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