Ринки стурбовані зростанням прибутковості держоблігацій США, а Intel планує IPO: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 1,4%, високотехнологічний Nasdaq — 1,9%, а індекс Dow Jones знизився на 1,3%.

Все через зростання побоювань щодо того, що стійкість американського ринку праці дозволить Федеральній резервній системі США продовжити підвищувати відсоткові ставки.

Серпневе дослідження вакансій та плинності кадрів у США (JOLTS) показало, що кількість відкритих вакансій виявилася більшою, ніж розраховували економісти: 9,6 млн проти очікуваних 8,9 млн.

Тим часом за даними CME FedWatch, майже 31% учасників ринку очікують на підвищення ставок американським регулятором на листопадовому засіданні. Тижнем раніше лише 16,4% опитаних передбачали подальше посилення грошово-кредитної політики.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону падають слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 1,3%, японський Nikkei впав на 2,1%, південнокорейський Kospi скоротився на 2,3%, сінгапурський STI подешевшав на 1,4%, а гонконгський Hang Seng знизився приблизно на 1%.

Акції азіатського регіону впали до 11-місячного мінімуму на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США, яка досягла 16-річного максимуму.

Високі доходності державних облігацій знижують апетит інвесторів до ризикових активів, зокрема до акцій, зауважує Reuters.

Акції Intel виросли після оголошення про плани провести IPO ще однієї дочірньої компанії

У ході вчорашніх розширених торгів вартість акцій американського виробника мікрочіпів зросла більш як на 2%.

Інвестори з оптимізмом зустріли плани керівництва Intel провести найближчими роками публічне розміщення акцій (IPO) свого підрозділу, який займається виробництвом програмованих мікросхем.

Раніше Intel оголосила про продаж свого підрозділу з виробництва мікросхем пам'яті компанії SK Hynix, а також провела IPO дочірньої компанії Mobileye, яка займається виробництвом чіпів для безпілотних автомобілів.

Останні дії компанії спрямовані на оптимізацію бізнесу Intel, наголошують експерти.

Citi: у наступному році нафта впаде до $74 за барель

На думку аналітиків з американського банку, нафтові ціни залишаться на високому рівні лише в короткостроковій перспективі на тлі швидкого зростання обсягів пропозиції, незважаючи на добровільне скорочення нафтовидобутку Саудівською Аравією та Росією.

Експерти відзначили зростання видобутку нафти в країнах, що не входять до ОПЕК+, таких як США, Бразилія, Канада та Гаяна.

Крім цього, високі відсоткові ставки роблять зберігання та транспортування нафти дорожчими, а зміцнення долара США означає, що нафта стає дорожчою для більшості покупців. Все це зрештою може завдати шкоди попиту.

На цьому фоні в Citi прогнозують, що Brent коштуватиме в середньому $82 за барель у четвертому кварталі 2023 року і $74 за барель у 2024 році.

Тим часом сьогодні відбудеться зустріч представників країн ОПЕК+. Делегати обговорять ситуацію на світовому нафтовому ринку. Очікується, що моніторинговий комітет не рекомендуватиме жодних змін у поточній політиці.

Рентабельність нафтопереробних компаній США впала до найнижчого рівня із січня минулого року

За даними Bloomberg, рентабельність нафтопереробки в США впала майже до 20 доларів за барель, що є найнижчим рівнем з початку минулого року.

На цьому тлі за підсумками вчорашніх торгів акції американських нафтопереробних компаній помітно подешевшали. Серед лідерів падіння: PBF Energy (-5,6%), HF Sinclair Corporation (-3,7%), Valero Energy Corporation (-3,4%), Phillips 66 (-2,9%) та Marathon Petroleum Corporation (-1,8%).