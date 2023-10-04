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4 жовтня 2023, 10:43 Читать на русском

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі, зросла до $151,2 млрд — KSE

Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, зросла до $151,2 млрд (за вартістю заміщення). Про це йдеться у дослідженні KSE Institute «росія заплатить».

Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, зросла до $151,2 млрд (за вартістю заміщення).

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Зростання загальної суми збитків

У порівнянні з червнем 2023 року сума прямих збитків зросла ще на понад $700 млн — зі $150,5 млрд до $151,2 млрд.

Де найбільші збитки

На початок осені 2023 року у загальному обсязі прямих збитків найбільшою часткою залишаються втрати житлового фонду — $55,9 млрд. Загалом зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій 167,2 тис. об'єктів житлового фонду, з них 147,8 тис. — приватні будинки; 19,1 тис. — багатоквартирні, ще 0,35 тис. — гуртожитки.

З-поміж регіонів, які найбільше постраждали від руйнування житлового фонду, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Миколаївська, Чернігівська, Херсонська та Запорізька області.

На другому та третьому місці за сумою збитків залишаються сфери інфраструктури та промисловості й втрат підприємств — $36,6 млрд та $11,4 млрд відповідно. З початку бойових дій в Україні були пошкоджені 18 аеропортів і цивільних аеродромів, щонайменше 344 мости та мостові переходи, понад 25 тисяч кілометрів автомобільних шляхів державного та місцевого значення й комунальних доріг.

Втрати промисловості та підприємств нараховують щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств та держкомпаній, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни.

Сфера освіти, за оцінками експертів проєкту KSE Institute «росія заплатить», є однією з найбільш постраждалих. На початок вересня 2023 року цій сфері завдано внаслідок війни збитків на $10.1 млрд. У порівнянні з червнем 2023 року ця сума зросла на понад $400 млн.

Загальна кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх обʼєктів вже перевищує 3,5 тисячі, серед них — понад 1.7 тисяч закладів середньої освіти, понад тисяча — дошкільної, 586 — вищої освіти.

Найбільша кількість зруйнованих та пошкоджених освітніх закладів, за інформацією обласних військових адміністрацій у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Київській областях.

Також продовжують зростати збитки й у сфері охорони здоровʼя, які станом на 1 вересня 2023 року оцінюються у $2,9 млрд. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 1223 медзаклади, з них — 384 лікарні та 352 амбулаторії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
4 жовтня 2023, 11:36
#
МосКАЛі знищили 150 ТИСЯЧ!!! українських приватних будинків, але ООН все ще не бачить ніякого геноциду…
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