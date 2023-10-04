Минулої доби українські захисники ліквідували ще 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 279 890 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 3 жовтня: 450 російських окупантів, 41 БПЛА та 13 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 279890 (+450) осіб,
- танків — 4745 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 9026 (+18) од,
- артилерійських систем — 6612 (+47) од,
- РСЗВ — 802 (+1) од,
- засоби ППО — 540 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5121 (+41),
- крилаті ракети — 1530 (+1),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8962 (+30) од,
- спеціальна техніка — 946 (+3).
Джерело: Мінфін
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