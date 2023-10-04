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4 жовтня 2023, 9:16 Читать на русском

Україна підготувала план дій на випадок блекаутів

Спираючись на тогорічний досвід, Україна вже підготувала план дій на випадок тривалих відключень електроенергії. Про це в телеграм-каналі написав глава МВС України Ігор Клименко.

Спираючись на тогорічний досвід, Україна вже підготувала план дій на випадок тривалих відключень електроенергії.
Фото: ТГ Ігора Клименка

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«Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

План на випадок блекаутів

«Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії», — додав міністр.

Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування «пунктів незламності» і це далеко не вичерпний перелік заходів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+30
Benderitto
Benderitto
4 жовтня 2023, 10:39
#
План действий таков.
Грфики отключения света готовы. К линиям критически важных объектов подключены все начальники и все элитные дома. Хрущевки, панельки и села потерпите, война в стране ведь.
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0
Три літри
Три літри
4 жовтня 2023, 12:12
#
Елітних будинків не існує, начальники цілком можуть мешкати в панельках, як раз у селах дуже часто знаходяться або окремі приватні будинки, або навіть міні-селища заможних людей.
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0
parseval
parseval
4 жовтня 2023, 11:22
#
План действий иметь план действий и иметь план экстренных заседаний!
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