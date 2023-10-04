Спираючись на тогорічний досвід, Україна вже підготувала план дій на випадок тривалих відключень електроенергії. Про це в телеграм-каналі написав глава МВС України Ігор Клименко.
Україна підготувала план дій на випадок блекаутів
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«Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.
План на випадок блекаутів
«Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії», — додав міністр.
Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування «пунктів незламності» і це далеко не вичерпний перелік заходів.
Коментарі - 3
Грфики отключения света готовы. К линиям критически важных объектов подключены все начальники и все элитные дома. Хрущевки, панельки и села потерпите, война в стране ведь.