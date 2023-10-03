До закриття міжбанку курс долара у купівлі зріс на 5 копійок, а у продажу знизився на 28 копійок. Євро у покупці подорожчало на 7 копійок, а у продажу подешевшало на 27 копійок.
Курс валют на вечір 3 жовтня: на міжбанку долар у продажу подешевшав на 28 копійок, євро — на 27 копійок
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Відкриття 3 жовтня
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Закриття 3 жовтня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,61/36,65
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5/28
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38,30/38,68
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38,37/38,41
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7/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,30 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,40, євро — 40,50−40,79 грн.
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Джерело: Мінфін
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