Курс валют на вечір 3 жовтня: на міжбанку долар у продажу подешевшав на 28 копійок, євро — на 27 копійок

До закриття міжбанку курс долара у купівлі зріс на 5 копійок, а у продажу знизився на 28 копійок. Євро у покупці подорожчало на 7 копійок, а у продажу подешевшало на 27 копійок.

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Валюта Відкриття 3 жовтня Закриття 3 жовтня Зміни долар 36,56/36,93 36,61/36,65 5 /28 євро 38,30/38,68 38,37/38,41 7 /27

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,30 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,40, євро — 40,50−40,79 грн.

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