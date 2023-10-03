Україна визнала три найбільші китайські нафтогазові компанії спонсорами війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії. Про це повідомила пресслужба агентства.

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НАЗК стверджує, що China National Offshore Oil Corporation (Cnooc Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC) продовжують реалізовувати спільні проєкти з росією та через сплату податків фінансувати стратегічну галузь рф.

China National Petroleum Corporation — найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу. Прибуток корпорації у 2022 році зріс більш ніж удвічі, збільшившись до $21 млрд на тлі глобального скорочення постачання нафти, частково через війну в Україні.

China National Petroleum Corporation має значну інтеграцію з найбільшими компаніями рф у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста.

Sinopec Group — друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на перероблюванні сирої нафти.

Ще наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ у росії, навіть якщо захід посилить санкції у відповідь на вторгнення рф в Україну.

Cnooc Group — третя за величиною національна нафтова компанія Китаю після CNPC та Sinopec. Вона є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

Дочірня компанія Cnooc Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проєкті «Арктик СПГ-2», що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні росії. Капітальні вкладення для запуску «Арктик СПГ-2» на повну потужність оцінюють у $21,3 млрд.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з росією.