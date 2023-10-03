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3 жовтня 2023, 18:22 Читать на русском

Ціни на газ у Європі вперше з початку серпня впали нижче $300 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі опустилася нижче позначки $300 за тисячу кубометрів вперше з початку серпня. Про це повідомляє Бізнес.Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спотова ціна газу в Європі опустилася нижче позначки $300 за тисячу кубометрів вперше з початку серпня.
Фото: freepik.com

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Контракт із постачанням «на день вперед» на майданчику TTF у Нідерландах у вівторок дешевшав до $288 за тисячу кубометрів, хоча ще минулого тижня котирування перевищували $490.

Агентство зауважує, що другий рік підряд у цей час ціни мають схожу траєкторію: жовтень як перший місяць нового газового року супроводжують значно нижчі ціни, ніж були у вересні.

Причини

Головне пояснення — відносно тепла погода перед подальшим зниженням температури повітря та початком опалювального сезону на тлі заповнених підземних сховищ.

За даними Gas Infrastructure Europe, рівень заповненості європейських сховищ газу досяг 96,99% - це на 8 процентних пунктів вище за середній показник на ті ж дати за останні п'ять років. За газову добу 1 жовтня (вихідний день) резерви вдалося збільшити на 0,21 процентного пункту.

Заявка на транспортування російського газу через Україну на вівторок становить 42,4 млн кубометрів, свідчать дані «Оператора ГТС України». Номінація у понеділок складала 41,2 млн куб. м.

Джерело: Мінфін
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