Середньорічний приріст доходів в МСБ склав 8% за 2021-2022 роки — дослідження Payoneer

Малі та середні бізнеси (МСБ) з різних куточків світу вбачають у виході на міжнародний ринок ключ до досягнення власних цілей. Так, 72% опитаних підприємців вважають транскордонну експансію засобом збільшення клієнтської бази та доходів. Втім, як свідчать дані, у 2022 році МСБ отримали від експорту лише 61% доходів. Про це йдеться у дослідженні Payoneer.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Результати дослідження

Водночас торік опитаним українським МСБ експорт приніс 77% доходів. Варто зазначити, що до повномасштабної війни, у 2021 році, завдяки експорту у відсотковому співвідношенні вони заробили навіть менше — 71% від загального доходу.

На сьогодні пропорція між місцевими та закордонними клієнтами в опитаних МСБ з 15 країн ще не свідчить про їхню активну транскордонну експансію. Цьогоріч вона в середньому становить 58,5% місцевих замовників проти 41,5% закордонних. Напротивагу, у портфоліо їхніх українських колег наразі 75% іноземних клієнтів.

Якщо говорити про регіони, які становлять найбільший інтерес у малих і середніх бізнесів, що планують виходити на міжнародний ринок, то найпопулярнішим нині є Європа та Центральна Азія. 35% опитаних МСБ зазначили, що в наступні п’ять років вкладатимуть найбільше ресурсів в експансію саме до цієї частини світу. На другому місці Північна Америка — шукати успіху там планує п'ята частина респондентів (20%).

Одночасно з розширенням клієнтської бази МСБ в усьому світі прагнуть збільшувати мережі підрядників аби підвищити свою гнучкість і стійкість. Якщо два роки тому вони працювали в середньому з 17 підрядниками, то сьогодні їхня кількість зросла до 22.

Мають також плани підприємці і на збільшення пропорції іноземних постачальників у своєму портфоліо — це дозволяє зокрема пом’якшити ризики, пов’язані з логістичними збоями. Нині середнє співвідношення місцевих і закордонних підрядників складає 61% на 39%.

В українських малих і середніх бізнесів ситуація інша: хоча вони співпрацюють з меншою кількістю постачальників (13 у 2020 році та 20 у 2022 році), пропорція між їхніми вітчизняними та іноземними партнерами краща з точки зору стійкості бізнесу — 50% на 50%.

«Малий і середній бізнес є рушієм зростання та інновацій у всьому світі, і Україна не виключення. Ба більше, нині їхню роль у розвитку нашої країни важко переоцінити. Їм вдається не лише підтримувати економіку, забезпечувати роботою мільйони людей у кризовий час війни та допомагати армії, а і постійно розвиватися та зростати. Наше опитування показало: за минулі два роки, 2021 та 2022, середньорічний приріст доходів українських МСБ склав 8%. Водночас середній показник у світі вдвічі менший», — прокоментувала Любов Даниліна, генеральна директорка Payoneer в Україні.