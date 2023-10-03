Котирування TSMC ослабли на тлі просідання мікрочипової галузі

Цінні папери компанії TSMC, яка займається створенням напівпровідників і є найбільшим у світі контрактним виробником мікрочипів, сильно подешевшали в середині червня. Просідання котирувань цієї компанії виявилося більш значним, ніж у будь-якої іншої азійської фірми.

Після падіння прайсів на папери TSMC на 10% її вартість на ринку знизилася на $72 мільярди. Одними з причин просідання стали проблеми в макроекономіці та падіння попиту на побутові електроприлади.

Ринкові гравці підвищують ціни на «ведмежі» контракти. Це пов'язано з посиленням волатильності, яке спостерігається протягом кількох минулих місяців. У зв'язку з цим очікується подальше зниження котирувань TSMC. Їхнє падіння почалося після підйому, що тривав з жовтня 2022-го по червень 2023-го і склав 60%. Останнє зростання було викликане ажіотажем навколо технологій штучного інтелекту.

Наразі трейдери діють обережніше при оцінці впливу подібних факторів на прибутковість TSMC (особливо без розвитку бізнесу, пов'язаного з ПК та мобільними телефонами). Замовлення на процесори ШІ, які мають високу продуктивність, також просіли швидше, ніж припускали аналітики.

Період падіння для акцій TSMC ще не завершився

Як вважає аналітик Cauvo Capital Євгеній Злотін, акції тайванської компанії наступного року будуть відновлюватися неспішно, оскільки більшість кінцевих ринків все ще сильно ослаблена. Раніше він зазначав, що через песимістичні прогнози щодо ситуації в макроекономіці очікує збереження низького обсягу замовлень у першій половині 2024-го.

Ще фахівець стурбований щодо капітальних витрат. На початку літа TSMC застерігала, що їхні обсяги можуть просісти до нижньої межі очікуваного річного діапазону, який становить $32−36 мільярдів. Зменшення капітальних витрат нерідко сприймають як позитивний метод контролю за витратами. І все ж таки, експерт не виключає, що останнє зменшення говорить про довготривалий песимізм у питанні попиту на процесори, а також про занепокоєння щодо його повільного відновлення.

Раніше фахівці з Goldman Sachs зменшили оцінний обсяг капвитрат TSMC у 2024-му на більш ніж 20%, до $25 мільярдів, що є відображенням тривог експертної спільноти. Продовження розпродажу цінних паперів компанії та песимізм в очікуваннях щодо майбутнього розвитку сектору мікрочипів дають вагомі приводи очікувати на подальшу просадку котирувань, резюмує Євгеній Злотін.