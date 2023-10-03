Національний банк тимчасово зупинив ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг кредитній спілці «Вінничанка» (ЄДРПОУ 37513847). Про це повідомила пресслужба НБУ.
Нацбанк тимчасово зупинив ліцензії кредитній спілці
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Що відомо
Зокрема зупинено ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 жовтня 2023 року.
Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 3 жовтня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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