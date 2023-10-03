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3 жовтня 2023, 16:37 Читать на русском

З початку року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 400 мільярдів гривень

За даними Депозитарію НБУ, упродовж дев’яти місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 400 млрд грн в еквіваленті: 277 810,8 млн грн, $2 525,7 млн та 709,3 млн євро. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними Депозитарію НБУ, упродовж дев’яти місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 400 млрд грн в еквіваленті: 277 810,8 млн грн, $2 525,7 млн та 709,3 млн євро.
Фото: НБУ

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На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 179 006,6 млн грн, $2 466,9 млн та 588,0 млн євро.

Протягом січня — вересня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 105 698,2 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у вересні — на 7 756,8 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень в ОВДП за підсумками дев’яти місяців 2023 року становить 129% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

У вересні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,20% річних, у доларах США — 4,80% річних, в євро — 3,25% річних.

Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України. Загалом з початку повномасштабної війни до 30 вересня 2023 року (включно) урядом на первинних аукціонах було залучено 430 201,4 млн грн, $4 454,8 млн та 1 686,7 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 392 344,3 млн грн, $5 260,2 млн та 1 250,6 млн євро.

Військові ОВДП

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 жовтня 2023 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах. Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 жовтня він становив:

  • 22 374,9 млн грн або 26,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 вересня — 27 403,4 млн грн або 33,3%);
  • $880,4 млн або 60,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 вересня — $984,2 млн або 66,2%);
  • 97,4 млн євро або 16,5% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 вересня — 95,9 млн євро або 16,3%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 жовтня становить 58,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 жовтня становив 14 286,2 млн грн, $23,1 млн та 0,1 млн євро, збільшившись з початку року більш ніж у 5 разів.

Міністерство фінансів у вересні здійснило погашення військових ОВДП на суму 8 822,9 млн грн та $388,9 млн.

Джерело: Мінфін
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