Україна в вересні експортувала рекордний обсяг електроенергії з початку року — дослідження

Україна в вересні експортувала рекордний обсяг електроенергії з початку 2023 року — 111,1 тисяч МВт·год. Українську електроенергію отримували Словаччина та Молдова. Про це повідомляє центр аналітичних досліджень Dixi Group.

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Звідки експортували

За результатами місяця 60% електроенергії надійшло до Словаччини (66,7 тис. МВт·год), 40% — до Молдови (44,4 тис. МВт·год).

«Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт·год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт·год) — поменшав майже вчетверо», — зазначили в Dixi Group.

Водночас імпорт електроенергії у минулому місяці сягнув 23,8 тис МВт·год:

77% (18,4 тис. МВт·год) — надійшло зі Словаччини;

23% (5,4 тис. МВт·год) — із Молдови.

Аварійну допомогу Україна не залучала, але застосовувала обмеження виробників із відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).