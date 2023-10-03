У вересні до загального фонду держбюджету надійшло понад 144 мільярди

За оперативними даними Державної казначейської служби, за вересень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 144,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

34,5 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

19,4 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 30,1 млрд, відшкодовано — 10,7 млрд грн);

15,2 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

10,9 млрд грн — акцизного податку;

6,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами;

4,2 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

2,8 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 102,4% (+1,4 млрд грн), Державною митною службою — 92,4% (-3,1 млрд грн).

Міжнародна допомога

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 45,7 млрд грн. Кошти надійшли від США.

Дані за січень-вересень 2023 року

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 274,9 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

261,0 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

146,4 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 248,0 млрд, відшкодовано — 101,6 млрд грн;

125,1 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

106,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

79,9 млрд грн — акцизного податку;

46,1 млрд грн — рентної плати за користування надрами;

22,4 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 102,4% (+12,6 млрд грн), Державною митною службою — 97,1% (-8,4 млрд грн).

Наступним важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 362,9 млрд грн.

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-вересні 2023 року є США (356,5 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд грн. Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE in Ukraine.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-вересні 2023 року склали 343,3 млрд грн, з яких 41,4 млрд грн надійшло у вересні.

У цілому, за підсумками січня-вересня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 013,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними ДКСУ за січень-вересень 2023 року касові видатки державного бюджету становили 2 821,8 млрд грн, у тому числі загального фонду — 2 117,9 млрд грн, або 93% від розпису звітного періоду.

За дев’ять місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 801,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 835,4 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-вересень 2023 року дефіциту у сумі 1 384,7 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — вересень 2023 року становили 1 219,4 млрд грн, або 89,0 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 388,2 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 120,6 млрд грн (2 525,7 млн дол. США та 709,3 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 183,2 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 831,2 млрд грн (або $22,7 млрд), зокрема:

536,0 млрд грн (13,5 млрд євро) коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС (Інструмент надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +, МФД-IX);

131,4 млрд грн (2,7 млрд СПЗ) коштів МВФ у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF;

64,2 млрд грн (2,4 млрд канадських доларів) позики Уряду Канади;

54,9 млрд грн ($1,5 млрд) позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

18,3 млрд грн ($500 млн) позики МБРР у рамках Четвертого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

3,7 млрд грн ($100,0 млн) позики МБРР у рамках П’ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

16,1 млрд грн (404,3 млн євро) позики МАР у рамках проекту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

4,8 млрд грн ($132,0 млн) позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

1,7 млрд грн (42,3 млн євро) позики МБРР у рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя»;

0,2 млрд грн ($6,0 млн) позики МБРР у рамках проекту «Додаткове фінансування Проєкту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень — вересень 2023 року склали 350,3 млрд грн (95,9% плану), платежі з обслуговування — 172,2 млрд грн (94,1 % плану).

Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень — вересень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.