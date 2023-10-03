У Києві вносяться зміни в оплату проїзду банківською карткою у транспорті

З завтрашнього дня, 4 жовтня, у Києві під час оплати проїзду банківською карткою у транспорті будуть об'єднуватися кожні два платежі. Про це повідомляє Київ Цифровий у Facebook .

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Як це працює для банківської картки

Якщо оплачуєте проїзд коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, оплата списується за кожні дві поїздки протягом дня. Якщо оплатити проїзд банківською карткою лише один раз, тоді оплата спишеться в кінці дня — після 21:00.

Банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо подорожуєте з близькими, скористайтеся пластиковою транспортною картою або QR-квитками.

Що з QR-квитками та транспортними картами

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Скануйте транспортну карту або QR-квиток на валідаторі — за кілька хвилин запис про використання з’явиться в застосунку.

Що казати контролерам

Зміни в списанні платежів не вплинуть на перевірку оплати проїзду.

Якщо оплачуєте проїзд пластиковою банківською карткою, називайте 4 останні цифри номера картки.

Якщо оплачуєте проїзд через Apple або Google Pay, називайте 4 останні цифри віртуального рахунку в Wallet.

Якщо оплачуєте проїзд QR-квитком або пластиковою транспортною картою, контролер просканує їх своїм зчитувальним пристроєм.

«Записи в Цифровому про використання квитків і поїздок створені лише для вашої зручності та не завжди з’являються миттєво. Якщо контролер вимагає запис у застосунку, звертайтеся зі скаргою на гарячу лінію Київпастрансу: 0 800 504 411», — йдеться в повідомленні.