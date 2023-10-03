Bubble Tea & Криптовалюта: об’єднати дві зростаючих ніші у власній справі

Агентство аналітики США «Grand View Research» провело дослідження ринку Bubble Tea. Та оцінило його у $2,75 млрд у 2022 році. Ринку прогнозують зростання до $3,8 млрд до 2030 року. Бабл-ті набирає обертів у Європі, США та Великій Британії. А найбільша частка цього ринку на 2022 рік припадає на Азіатсько-тихоокеанський регіон.

Доєднатися до тренду та заробити на цьому — думка, яка виникає у багатьох. Однак, як об'єднати ці дві різні ніші? Два українські підприємці Владислав Савченко та Олександр Задерей започаткували франшизу CryptoBubble. Це перша українська мережа точок із продажу Bubble Tea в Європі та Україні, де відвідувачі можуть розрахуватися за улюблений чай з кульками не лише карткою чи кешем, а й криптовалютою. На додаток до цього, якщо людина захоче поповнити свій crypto-гаманець, або зняти з нього гроші споживач — може зробити це прямо на вашій crypto bubble station.

Проєкт планують запустити у форматі шоу, де підприємці будуть показувати через що вони проходять, щоб відкрити власну справу. Через шоу Владислав та Олександр планують пропагувати підприємництво в Україні. Бо підприємці — це саме та рушійна сила, яка рухає країну до змін. Однак, CryptoBubble це не тільки про тренди та заробіток. У проєкту є своя внутрішня соціальна місія: допомагати розвивати українським підприємцям бізнес в Україні та Європі та наближувати Україну до перемоги. Саме тому від благодійного фонду Владислава Савченка надається 3 безкоштовних франшизи для перших учасників проєкту. А щоб підтримати Україну, частина прибутку від кожної проданої франшизи буде спрямована на благодійність — фінансову допомогу дітям-сиротам, чиї батьки загинули під час російської агресії.

Як відмічає IT-підприємець Владислав Саченко, криптовалюта все більше і більше буде входити у повсякденне життя людей. Підтвердження цього — регуляція MiCA (The Markets in Crypto-Assets), яку нещодавно запровадили в ЄС. Тож проєкт CryptoBubble tea це комбінація популярності Bubble Tea та криптовалют. Франшиза CryptoBubble відповідає трендам та потребам клієнтів. Перші 20 франшиз без паушального внеску та сплати роялті.