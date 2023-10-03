Bubble Tea & Криптовалюта: об’єднати дві зростаючих ніші у власній справі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 жовтня 2023, 13:40 Читать на русском

Bubble Tea & Криптовалюта: об’єднати дві зростаючих ніші у власній справі

Bubble Tea це напій, який набув популярності серед молоді. А криптовалюта стає частиною глобальної економіки.

Агентство аналітики США «Grand View Research» провело дослідження ринку Bubble Tea. Та оцінило його у $2,75 млрд у 2022 році. Ринку прогнозують зростання до $3,8 млрд до 2030 року. Бабл-ті набирає обертів у Європі, США та Великій Британії. А найбільша частка цього ринку на 2022 рік припадає на Азіатсько-тихоокеанський регіон.

Доєднатися до тренду та заробити на цьому — думка, яка виникає у багатьох. Однак, як об'єднати ці дві різні ніші? Два українські підприємці Владислав Савченко та Олександр Задерей започаткували франшизу CryptoBubble. Це перша українська мережа точок із продажу Bubble Tea в Європі та Україні, де відвідувачі можуть розрахуватися за улюблений чай з кульками не лише карткою чи кешем, а й криптовалютою. На додаток до цього, якщо людина захоче поповнити свій crypto-гаманець, або зняти з нього гроші споживач — може зробити це прямо на вашій crypto bubble station.

Проєкт планують запустити у форматі шоу, де підприємці будуть показувати через що вони проходять, щоб відкрити власну справу. Через шоу Владислав та Олександр планують пропагувати підприємництво в Україні. Бо підприємці — це саме та рушійна сила, яка рухає країну до змін. Однак, CryptoBubble це не тільки про тренди та заробіток. У проєкту є своя внутрішня соціальна місія: допомагати розвивати українським підприємцям бізнес в Україні та Європі та наближувати Україну до перемоги. Саме тому від благодійного фонду Владислава Савченка надається 3 безкоштовних франшизи для перших учасників проєкту. А щоб підтримати Україну, частина прибутку від кожної проданої франшизи буде спрямована на благодійність — фінансову допомогу дітям-сиротам, чиї батьки загинули під час російської агресії.

Як відмічає IT-підприємець Владислав Саченко, криптовалюта все більше і більше буде входити у повсякденне життя людей. Підтвердження цього — регуляція MiCA (The Markets in Crypto-Assets), яку нещодавно запровадили в ЄС. Тож проєкт CryptoBubble tea це комбінація популярності Bubble Tea та криптовалют. Франшиза CryptoBubble відповідає трендам та потребам клієнтів. Перші 20 франшиз без паушального внеску та сплати роялті.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mantis05
mantis05
3 жовтня 2023, 15:13
#
Желе вместо тапиоки- как суши с селёдкой =) оцениватели. Ну и как-то с криптой они мимо, ведь есть давным-давно binance pay.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає gala1012 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами