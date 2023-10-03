Грузія запустить пілотний проєкт CBDC, оцінка пов'язаних із криптовалютами ризиків від МВФ: що нового на ринку

У Грузії запустять пілотний проект національної цифрової валюти (CBDC)

Національний банк Грузії запустить пілотний проєкт цифрового ларі за участю дев'яти компаній. Одна з них матиме можливість продовжити роботу в рамках наступного етапу тестування.

До списку компаній увійшли Augentic, Bitt, Broxus Holdings, Currency Network, DCM, eCurrency Mint, FARI Solutions та Sovereign Wallet.

Ініціатива пов'язана із прагненням влади увійти до складу ЄС. Передбачається, що CBDC отримає операційну сумісність із цифровим євро за збереження монетарної свободи.

Згідно з доповіддю Банку Грузії регулятор розглядає дворівневий дизайн для нової форми грошей, з гаманцями, що надаються третьою стороною. Передбачається її програмованість та підтримка токенізації активів.

За словами голови відділу фінтех-технологій регулятора Варлама Ебаноідзе, сценарії використання цифрового ларі включають надання страхування компаніям з агросектору та автоматизацію операцій з нерухомістю.

У вересні Банк Грузії став учасником проекту mBridge — платформи для проведення транскордонних платежів за участю CBDC — як спостерігач.

У вересні криптопроєкти зламали на $329,8 млн — дослідження

Минулого місяця загальний обсяг вкрадених у криптоіндустрії коштів досяг максимального рівня цього року в $329,8 млн. Про це повідомляють аналітики проєкту CertiK.

За даними експертів, збитки від екзит-скамів у вересні становили $1,9 млн, від фішингу — $25 млн, від атак з миттєвими позиками — $0,4 млн. При цьому найбільший обсяг втрачених коштів у $200 млн приніс злом кроссчейн-протоколу Mixin.

Крім того, значні втрати призвели інциденти з біржею CoinEx $53 млн і криптоказино Stake.com $41 млн.

За дев'ять місяців 2023 року загальні збитки в криптоіндустрії досягли рівня $1,34 млрд.

МВФ запропонував методологію оцінки пов'язаних із криптовалютами ризиків

Міжнародний валютний фонд у робочій доповіді представив аналіз уразливостей та потенційних заходів у відповідь наглядових органів стосовно сектора цифрових активів.

У документі фахівці запропонували країнам матрицю оцінки крипторизиків (C-RAM) для визначення індикаторів та тригерів потенційних загроз в індустрії. Інструмент також має узагальнити можливі заходи реагування регуляторів на виявлені проблеми.

Мається на увазі триетапний підхід:

перший крок включає використання дерева рішень для оцінки потенційного впливу на макроекономіку;

другий крок — передбачає вивчення показників, які можна порівняти з тими, що використовуються для моніторингу традиційних фінансів;

третій крок — охоплює глобальні макрофінансові ризики, які впливають оцінку системних загроз.

Як приклад автори застосували C-RAM до Сальвадора. Вони дійшли висновку, що легалізація біткоїна створила ринкові ризики, ризики ліквідності та регуляторні ризики.

«Вплив можна оцінити як критичний, оскільки рішення спричинило загрозу суттєвої „криптоїзації“ в країні, підриваючи фінансову стабільність і впливаючи на великі грошові перекази та інші притоки капіталу», — йдеться в документі.

SEC звинуватила До Квону у шахрайстві з проектом Chai

У оновленому позові проти До Квону Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) стверджує, що засновник Terraform Labs здійснював фейкові транзакції для партнерської платіжної платформи Chai.

За даними відомства, глави двох компаній вводили в оману інвесторів, демонструючи, що платежі здійснюються на блокчейні Terra. Насправді транзакції врегулювалися «традиційно», наголосив регулятор.

Серед доказів SEC доклала скріншот листування Квона з іншим співзасновником Terraform Даніелем Шином. Останній створив та очолив платіжну платформу.

«Я можу просто створювати фейкові транзакції, які виглядають реальними, за які стягуватимуться комісії. Ми можемо згорнути це зі зростанням Chai», — йдеться в повідомленнях тодішнього CEO Terraform.

Шин у відповідь висловив стурбованість щодо того, що користувачі дізнаються про фальсифікацію операцій.

«Вся влада у тих, хто зможе довести, що це є фальшивка. Тому я намагатимусь зробити це непомітним. Я не розповім, якщо ти цього не зробиш», — заявив Квон.

Партнерські відносини між Terraform та Chai закінчилися у 2020 році. Але, на думку SEC, співпраця тривала досить довго, щоби ефективно реалізувати схему обману.

За твердженням Комісії, інвестори купили LUNA та інші токени «на сотні мільйонів доларів», вважаючи, що відповідні транзакції Chai виконувались на блокчейні Terra.