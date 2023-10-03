Інвестори продають китайські акції, а Tesla повідомила про сповільнення продажів: що потрібно знати вранці

Американські індекси завершили понеділок різноспрямовано

S&P 500 практично не змінився, високотехнологічний Nasdaq виріс на 0,7%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%.

Інвестори продовжують оцінювати ймовірність того, що Федеральній резервній системі США доведеться довше утримувати відсоткові ставки на високому рівні.

Тим часом розпродаж американських держоблігацій у понеділок відновився. Завдяки цьому прибутковість дворічних та десятирічних казначейських облігацій США зросла до 5,1% та 4,7% відповідно.

Ринки Азії знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 1,5%, японський Nikkei впав на 1,6%, сінгапурський STI втратив 0,8%, а гонконгський Hang Seng упав приблизно на 3%.

Все через очікування збереження високих процентних ставок у США протягом тривалого часу, слабких економічних перспектив у Китаї, а також падіння японської єни до майже річного мінімуму.

Фондові ринки материкового Китаю буде закрито до 6 жовтня включно через Свято середини осені. Крім цього, сьогодні не буде торгів на фондовому ринку Південної Кореї через відзначення Дня заснування держави.

Кількість китайських акцій в іноземних фондів досягла найнижчого рівня з 2020 року

За даними Morgan Stanley, у вересні чистий щомісячний відтік іноземних інвесторів з акцій китайських компаній становив $3,2 млрд.

Глобальні фонди продовжили скорочувати свої позиції в китайських акціях на тлі проблем, що зростають у секторі нерухомості Китаю, а також неоднозначних заходів державної підтримки з боку Пекіна, вважають експерти.

На тлі розпродажу, що триває, індекс MSCI China, який відстежує вартість акцій китайських компаній великої і середньої капіталізації, з початку року знизився більш ніж на 11%, зауважує Bloomberg.

Tesla повідомила про уповільнення продажів

У третьому кварталі 2023 року загальний обсяг постачання електромобілів Tesla склав 430,5 тисяч машин, що виявилося на 7% менше, ніж у попередньому кварталі (466,1 тисяч).

При цьому Уолл-Стріт очікувала, що постачання Tesla досягнуть 461,6 тисяч одиниць.

Представники компанії заявили, що квартальне зниження обсягів постачання автомобілів було викликане запланованими простоями для модернізації заводу.

Незважаючи на звіт про зниження постачання автомобілів у порівнянні з попереднім кварталом, вартість акцій Tesla за підсумками вчорашніх торгів зросла на 0,6%.

JP Morgan: будьте готові до того, що процентні ставки у США зростуть до 7%

Генеральний директор найбільшого американського банку Джеймі Даймон вважає, що Федеральна резервна система США, ймовірно, далека від завершення циклу підвищення процентних ставок. Це з тим, що з високої інфляцією країни ще не закінчилася.

Глава JP Morgan також зазначив, що у разі зростання ставок до 7% споживчі витрати та інвестиції у бізнес продовжать скорочуватися, що призведе до уповільнення економічного зростання та, можливо, до рецесії.

Тим часом більшість аналітиків очікують, що американський регулятор підвищить процентні ставки в листопаді ще на 0,25%, до 5,75%, що стане найвищим рівнем з грудня 1990 року.