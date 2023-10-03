Минулої доби українські захисники ліквідували ще 360 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 279 440 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 2 жовтня: 360 російських окупантів, 20 БПЛА та 15 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 279440 (+360) осіб;
- танків — 4732 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 9008 (+8) од,
- артилерійських систем - 6565 (+40) од,
- РСЗВ — 801 (+0) од,
- засоби ППО — 540 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5080 (+20),
- крилаті ракети — 1529 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8932 (+23) од,
- спеціальна техніка — 943 (+5).
Джерело: Мінфін
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