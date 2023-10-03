Німецька взуттєва компанія Birkenstock повідомила про плани залучити $1,6 млрд на IPO

Німецька взуттєва компанія Birkenstock Holding планує розмістити в рамках IPO не менше 32 млн акцій та залучити близько $1,6 млрд, повідомив Reuters.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Продаж акцій Birkenstock планує продати свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі. Розміщення пройде за ціною від 44 до 49 доларів за папір. При розміщенні по верхньому кордоні зазначеного діапазону вартість компанії може становити $9,2 млрд. Папери торгуватимуться під тикером BIRK.

За інформацією джерел Bloomberg, ціну розміщення компанія орієнтовно планує визначити 10 жовтня та розпочати торги на біржі 11 жовтня. Серед організаторів розміщення — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Morgan Stanley. Birkenstock повідомила, що планує використати залучені кошти для скорочення боргу. Довідка

Компанія Birkenstock була заснована у 1774 році та розвивалася як сімейний бізнес. Два роки тому Birkenstock була придбана приватною інвестиційною фірмою L Catterton та сімейною інвестиційною компанією Бернара Арно — французького мільярдера, голови конгломерату люксових брендів LVMH. На той момент вартість угоди оцінювалася у $4,85 млрд.