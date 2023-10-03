З нагоди Дня захисників та захисниць України в Нацбанку відбулася презентація нових пам’ятних монет «Захисниці», що вшановують героїзм захисниць України та присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини. Про це повідомили на сайті НБУ.
НБУ презентував пам’ятні монети «Захисниці» (фото)
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Що зображено на монетах
На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та волелюбність, щирість, дбайливість українських жінок, втілених в образах матері та захисниці, які під час війни взяли на себе величезну відповідальність — бути на захисті Батьківщини та водночас залишатися дружиною, господинею і матір'ю.
На реверсі монет на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць: ліворуч — стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу; праворуч — абриси жіночої фігури в плахті (елемент оздоблення — тамподрук).
Де придбати
Пам’ятні монети «Захисниці» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 2 500 штук, номіналом 5 гривень — з нейзильберу тиражем до 50 000 штук (у сувенірній упаковці).
Придбати їх можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.
Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 500 монет зі срібла та десять тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.
Крім того, з жовтня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).
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