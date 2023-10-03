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3 жовтня 2023, 8:55 Читать на русском

НБУ презентував пам’ятні монети «Захисниці» (фото)

З нагоди Дня захисників та захисниць України в Нацбанку відбулася презентація нових пам’ятних монет «Захисниці», що вшановують героїзм захисниць України та присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини. Про це повідомили на сайті НБУ.

З нагоди Дня захисників та захисниць України в Нацбанку відбулася презентація нових пам’ятних монет «Захисниці», що вшановують героїзм захисниць України та присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.
Фото: bank.gov.uа

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Що зображено на монетах

На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та волелюбність, щирість, дбайливість українських жінок, втілених в образах матері та захисниці, які під час війни взяли на себе величезну відповідальність — бути на захисті Батьківщини та водночас залишатися дружиною, господинею і матір'ю.

На реверсі монет на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць: ліворуч — стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу; праворуч — абриси жіночої фігури в плахті (елемент оздоблення — тамподрук).

Де придбати

Пам’ятні монети «Захисниці» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 2 500 штук, номіналом 5 гривень — з нейзильберу тиражем до 50 000 штук (у сувенірній упаковці).

Придбати їх можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 500 монет зі срібла та десять тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
allexpll
allexpll
3 жовтня 2023, 10:56
#
Непогано, але рішення з частиною голої сідниці - так собі рішення для монети захисниць
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