Курс валют на вечір 2 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 26 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 2 жовтня Закриття 2 жовтня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,71/39,09 38,45/38,83 26/26

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,13 грн, а продають за 40,79 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 40,50−40,76грн.

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