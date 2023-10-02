До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 26 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 2 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 2 жовтня
|
Закриття 2 жовтня
|
Зміни
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
38,71/39,09
|
38,45/38,83
|
26/26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,13 грн, а продають за 40,79 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 40,50−40,76грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі