До бюджету з початку року надійшло 2,7 мільярда від приватизації

Поповнення бюджету

«2,7 млрд гривень залучив ФДМУ до держбюджету від приватизації за 9 місяців 2023 року. Це рекордний показник з 2018 року», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ФДМУ, у попередні п’ять років приватизація приносила втричі менше коштів за аналогічний період — в середньому 951 млн грн.

З початку року до нових власників перейшло 303 державних активів. Найдорожчий — готель «Ермітаж» в Києві — був проданий за 311 млн грн.

З початку року участь в аукціонах взяли майже 1 600 підприємців. В середньому за кожен об'єкт змагаються понад п’ять підприємців — це на 60% більше, ніж у 2021 році.

У фонді підкреслюють, що кошти, які надійшли до бюджету від приватизації, йдуть на підтримку Сил оборони.