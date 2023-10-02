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2 жовтня 2023, 19:44 Читать на русском

Статки найбагатших російських олігархів з початку року зросли на понад $20 мільярдів

З початку року загальні статки російських мільярдерів збільшилися на $21,13 млрд. Про це свідчать дані індексу найбагатших людей планети Bloomberg Billionaires Index, пише «Бізнес.Цензор».

З початку року загальні статки російських мільярдерів збільшилися на $21,13 млрд.
Фото: depositphotos

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Хто у списку найбагатших

За даними Bloomberg, найбагатшим серед російських олігархів залишається власник «Норнікелю» Володимир Потанін. Хоча, з початку року його статки зменшилися на $210 млн — до $28,4 млрд.

На другій сходинці — співвласник «Новатека» Леонід Міхельсон. Його статки зросли на $2,68 млрд — до $27,3 млрд.

Голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін збільшив свої статки на $3,42 млрд — до $23,3 млрд. Засновник «Лукойл» Вагіт Алекперов заробив $6,4 млрд з початку року, збільшивши статки до $21,8 млрд.

Читайте: Bloomberg пише, що олігархи вивели з Європи щонайменше $50 мільярдів

На п'ятому місці розмістився Алішер Усманов, який втратив із початку року $233 млн. Водночас його статки зараз оцінюються в $18,2 млрд.

Зазначається, що найбільших збитків цього року зазнав бізнесмен Сулейман Керімов. Його статки зменшилися на $1,48 млрд, до $7,52 млрд.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та станом на кінець 2022 року найбагатші росіяни втратили понад $93 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
2 жовтня 2023, 20:58
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Війна: бідні - біднішають, багаті - багатшають. Думай-ТЕ
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