Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда

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Скільки видано кредитів

«За минулий тиждень у межах Програми видано 533 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 297 кредитних договорів на суму 0,6 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Із моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 73 501 кредит на загальну суму 239,6 млрд грн, з яких 49 870 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 105,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 38 679 кредитних договорів на загальну суму 150 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 29 394 кредитних договори на суму 78,4 млрд грн), з яких: