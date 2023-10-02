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2 жовтня 2023, 14:41 Читать на русском

Leroy Merlin очолила рейтинг найбільших іноземних компаній у росії за версією Forbes

Forbes опублікував щорічний рейтинг 50 найбільших компаній, які працюють у росії та на 20 вересня 2023 року більш ніж на 50% належать іноземним корпораціям або фізособам.

Forbes опублікував щорічний рейтинг 50 найбільших компаній, які працюють у росії та на 20 вересня 2023 року більш ніж на 50% належать іноземним корпораціям або фізособам.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниРейтинг складено за розміром виторгу за 2022 рік, він не включає банки та інші фінансові компанії, а також тих, чия діяльність зводиться до управління активами.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рейтинг складено за розміром виторгу за 2022 рік, він не включає банки та інші фінансові компанії, а також тих, чия діяльність зводиться до управління активами.

При цьому для «Леруа Мерлен Схід» та «Нестле росія», які не розкривали звітність, видання використало оцінки виручки від INFOLine.

До рейтингу також включили російські компанії іноземців, які перебувають під тимчасовим управлінням Росмайна, — Данон Трейд, Юніпро, Балтика і Форвард Енерго.

Перше місце зайняла «Леруа Мерлен» — INFOLine оцінило річний виторг компанії в 529,7 млрд рублів. У наступному рейтингу компанії не буде, зазначає Forbes: у березні 2023-го компанія повідомила про плани передати контроль над бізнесом у Росії місцевому менеджменту.

Друге місце у тютюнової JT Group (432,6 млрд рублів), третє — теж тютюнової Philip Morris (399,9 млрд). Четверте місце посіла PepsiCo (303,7 млрд), п'яте — «Ашан» (292,6 млрд).

Перша десятка рейтингу Forbes

22 іноземні компанії — учасниці попереднього рейтингу — залишили російський ринок або призупинили роботу на ньому.

Зокрема, мова про Volkswagen Group (перше місце в торішньому списку), Renault (третє місце), Apple (п'яте), Toyota Motor (сьоме), Samsung Electronics (дев'яте).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Leroy Merlin йде з ринку Росії.

Наприкінці січня 2023 року «Мінфін» писав, що, за даними ЗМІ, Leroy Merlin може піти з України. Французька мережа після російського вторгнення закрила чотири із шести своїх супермаркетів в Україні — на Окружній дорозі, Броварському проспекті, ТРЦ Retroville та Одесі у ТЦ «Рів'єра».

Джерело: Мінфін
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