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2 жовтня 2023, 15:10 Читать на русском

За 3 місяці популярні автори отримали від X понад $20 мільйонів

З початку липня X (колишня Twitter) виплатила майже $20 млн особам, які володіють популярними акаунтами. Аналітик Cauvo Capital Yasper Moglot розповідає, що протягом вже 3 місяців компанія розвиває проєкт, спрямований на виплату певної частки рекламних доходів авторам, які створюють контент з високим попитом.

Соціальна мережа нараховує популярним авторам певний відсоток коштів, одержуваних від реклами, яку переглядають користувачі, що вивчають їх роботи. Щоб брати участь у цьому проєкті, користувач X зобов'язаний оформити передплату на X Premium. Крім того, на його обліковий запис має бути підписано мінімум 500 осіб, а загальна кількість переглядів публікацій в обліковому записі за 3 місяці має перевищувати 5 мільйонів.

Маск має намір брати плату з кожного передплатника своєї соцмережі

За словами американського бізнесмена, обсяг липневих виплат становив близько $5 млн, але враховувалися рекламні оголошення за 5 місяців. Зростання цього показника до $20 млн за наступну пару місяців може бути наслідком двох факторів: збільшення кількості одержувачів виплат та суттєвого зростання числа показів реклами в соціальній мережі.

Раніше Маск заявив, що планує запровадити платну передплату на всі послуги X. За його словами, лише так можна впоратися з арміями ботів, оскільки необхідність платити за створення кожного з таких роботів зробить їхнє використання недоцільним. Точна ціна підписки невідома, хоча Маск зазначив, що вона буде невисокою, резюмує експерт cauvocapital.com Yasper Moglot.

Джерело: Мінфін
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