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2 жовтня 2023, 14:12 Читать на русском

Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона 2 жовтня поновлює розгляд справи Приватбанку проти бізнесменів Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, пише NV Бізнес з посиланням на джерела у фінансових колах.

Високий суд Лондона 2 жовтня поновлює розгляд справи Приватбанку проти бізнесменів Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, пише NV Бізнес з посиланням на джерела у фінансових колах.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоРозгляд після літньої перерви почнеться з перехресного допиту сторін по судово-бухгалтерський експертизі, яка має уточнити суми збитку банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Розгляд після літньої перерви почнеться з перехресного допиту сторін по судово-бухгалтерський експертизі, яка має уточнити суми збитку банку.

Протягом 2 жовтня — 10 листопада має відбутися сім судових засідань.

2 жовтня свідки та експерти з боку позивача нададуть дані щодо загальної суми чистих виведень коштів з банку ($1,951 млрд) — та мають намір довести, що неповернені авансові платежі були спричинені відповідними виведеннями коштів.

На 9 жовтня запланований перехресний допит експертів банку та відповідачів з українського права, пише видання.

16 жовтня має відбутися перехресний допит експертів відповідачів з українського права та експертів банку та відповідачів з кіпрського права.

23 жовтня — день, коли спливатимуть строки подання позивачем та відповідачами письмових заключних зауважень.

Читайте: Справа Приватбанку. Суд Лондона розширив всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова

30 жовтня мають прозвучати усні заключні зауваження позивача, а на 6 листопада заплановані заключні усні виступи відповідачів.

На останній день судового процесу — 10 листопада — заплановане подання відзиву позивача на позовну заяву.

Нагадаємо

У грудні 2017 року вже державний Приватбанк звернувся до Високого суду Лондона з позовом про повернення виведених активів колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим і пов’язаними з ними британськими компаніями на суму понад $2,5 млрд та домігся та всесвітнього арешту їх активів.

У грудні 2018 року суд визнав позов невідповідним його юрисдикції, проте банк оскаржив це рішення в Апеляційному суді Англії та Уельсу у жовтні 2019 року. Припис суду про всесвітній арешт активів лишився чинним до винесення судового рішення по суті, а сума збитків з урахуванням нарахованих процентів зросла до $3 млрд.

З урахуванням позовів банку проти колишніх власників до судів США, Ізраїлю та Кіпру загальна сума претензій до колишніх власників у закордонних юрисдикціях — понад $10 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
2 жовтня 2023, 14:15
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Хозяева Украины негодуют?))) С каких пор Лондон вообще имеет отношение к чужой стране)
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viicore
viicore
2 жовтня 2023, 14:49
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С тех пор что это единственный нормальный суд в котором решаются хозяйственные споры по справедливости, а не корупционная помойка, которой является любой суд в Украине, где решения выностся указкой по телефону или кто больше занес. И если немного почитать статью то позивається саме державний банк до фіз ліц в Лондонский суд, Израильский и Кипрский. Вобще выглядит грустненько, прошляпили лярды теперь бегают ищут по всему миру.
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Валерка Котовский
Валерка Котовский
2 жовтня 2023, 15:07
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Это понятное что суды ЕС более честны) ты не понял вопрос, каких хреном он сюда вообще имеет право сувать нос) так понятнее)?)Какая выгода у него в этом и кто за этим стоит?)Конкретно заявители из клиентов приват банка были что у них чёто там пропало, нет так получается украл сам у себя, при том что приват банк у него вроде как отжали ведь, чему они удивляются что чел не захочет так же отжать чёто?
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