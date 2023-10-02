Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона 2 жовтня поновлює розгляд справи Приватбанку проти бізнесменів Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, пише NV Бізнес з посиланням на джерела у фінансових колах.

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Що відомо

Розгляд після літньої перерви почнеться з перехресного допиту сторін по судово-бухгалтерський експертизі, яка має уточнити суми збитку банку.

Протягом 2 жовтня — 10 листопада має відбутися сім судових засідань.

2 жовтня свідки та експерти з боку позивача нададуть дані щодо загальної суми чистих виведень коштів з банку ($1,951 млрд) — та мають намір довести, що неповернені авансові платежі були спричинені відповідними виведеннями коштів.

На 9 жовтня запланований перехресний допит експертів банку та відповідачів з українського права, пише видання.

16 жовтня має відбутися перехресний допит експертів відповідачів з українського права та експертів банку та відповідачів з кіпрського права.

23 жовтня — день, коли спливатимуть строки подання позивачем та відповідачами письмових заключних зауважень.

Читайте: Справа Приватбанку. Суд Лондона розширив всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова

30 жовтня мають прозвучати усні заключні зауваження позивача, а на 6 листопада заплановані заключні усні виступи відповідачів.

На останній день судового процесу — 10 листопада — заплановане подання відзиву позивача на позовну заяву.

Нагадаємо

У грудні 2017 року вже державний Приватбанк звернувся до Високого суду Лондона з позовом про повернення виведених активів колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим і пов’язаними з ними британськими компаніями на суму понад $2,5 млрд та домігся та всесвітнього арешту їх активів.

У грудні 2018 року суд визнав позов невідповідним його юрисдикції, проте банк оскаржив це рішення в Апеляційному суді Англії та Уельсу у жовтні 2019 року. Припис суду про всесвітній арешт активів лишився чинним до винесення судового рішення по суті, а сума збитків з урахуванням нарахованих процентів зросла до $3 млрд.

З урахуванням позовів банку проти колишніх власників до судів США, Ізраїлю та Кіпру загальна сума претензій до колишніх власників у закордонних юрисдикціях — понад $10 млрд.