Вже 4 жовтня 2023 року о 19−00 відбудуться у прямому ефірі перші Інвестиційні дебати. Куди краще інвестувати: в апартаменти в Іспанії чи в Закарпатті?

В першому ефірі змагатися будуть Deniz Estate, яка спеціалізується на продажу курортної нерухомості за кордоном та Група компаній Isatex Invest Group — девелопер, релокований з півдня України на Закарпаття, що збудував понад 350 тис. кв. м житлової та комерційної нерухомості, курортний комплекс та індустріальний парк у Мелітополі, Приморську, Дніпрі та Синельниково.

Нагадаємо, в рамках інвестиційних дебатів, на вас чекають запеклі дискусії щодо того, куди ж, все ж таки, краще інвестувати: квартира, апартаменти, reit, земля, склади, офіси, будинки чи готелі.

Участь у дебатах візьмуть компанії, які будують проекти дохідної нерухомості, керують ними, продають їх, тих, хто знає, що їх проекти найкращі і не бояться відстояти їх у професійній дискусії.

Простими словами, без складних презентацій. Все це в прямому ефірі. Переможців обираєте ВИ. Голосовалка за посиланням. То ж підписуйтеся і ставте вподобайки аби не пропустити.