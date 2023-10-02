Куди краще інвестувати: в апартаменти в Іспанії чи в Закарпатті?

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 жовтня 2023, 13:45 Читать на русском

Куди краще інвестувати: в апартаменти в Іспанії чи в Закарпатті?

Вже 4 жовтня 2023 року о 19−00 відбудуться у прямому ефірі перші Інвестиційні дебати. Куди краще інвестувати: в апартаменти в Іспанії чи в Закарпатті?

В першому ефірі змагатися будуть Deniz Estate, яка спеціалізується на продажу курортної нерухомості за кордоном та Група компаній Isatex Invest Group — девелопер, релокований з півдня України на Закарпаття, що збудував понад 350 тис. кв. м житлової та комерційної нерухомості, курортний комплекс та індустріальний парк у Мелітополі, Приморську, Дніпрі та Синельниково.

Нагадаємо, в рамках інвестиційних дебатів, на вас чекають запеклі дискусії щодо того, куди ж, все ж таки, краще інвестувати: квартира, апартаменти, reit, земля, склади, офіси, будинки чи готелі.

Участь у дебатах візьмуть компанії, які будують проекти дохідної нерухомості, керують ними, продають їх, тих, хто знає, що їх проекти найкращі і не бояться відстояти їх у професійній дискусії.

Простими словами, без складних презентацій. Все це в прямому ефірі. Переможців обираєте ВИ. Голосовалка за посиланням. То ж підписуйтеся і ставте вподобайки аби не пропустити.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Dzyamko
Dzyamko
2 жовтня 2023, 14:33
#
В Украине что не построй могут отжать, особенно в Закарпатье где Балога. Лучше в Испании.
+
0
xapyga
xapyga
2 жовтня 2023, 14:53
#
Верно в Испании классно, 60к Евро можно взять, многие думают шара и покупают, не побывав там, а дальше…
+
0
Dzyamko
Dzyamko
2 жовтня 2023, 15:17
#
В Украине недвижка тоже не вариант, сам понимаешь страна беззакония. Особенно если бизнес недвижимость.
+
+15
Demacia
Demacia
2 жовтня 2023, 15:20
#
Можливо, Ви застрягли в 90, але на дворі вже 2023. То про шо Ви розказуєте вже давно не актуально, а тимбільше для малих гравців. Кому Ви цікаві зі своїм будинком в Закарпатті чи двома чи навіть 5ма)
+
0
financialGenius
financialGenius
2 жовтня 2023, 15:28
#
Я с вами согласен , на дворе 2023 а живем хуже чем в 90 х … хуже ситуации которая сейчас происходит я не видел за всю историю независимости … страшно что повесить могут что угодно и национализировать … ну и мелких предпринимателей в узде держат , но откуда вам знать если даже фопа нет у вас …
+
0
xapyga
xapyga
2 жовтня 2023, 15:42
#
Мивину с картошкой одну едите, соевую колбасу, как в 90х, передвигаетесь на общественном транспорте или на дряхлых жигулях?
+
0
xapyga
xapyga
2 жовтня 2023, 15:32
#
Не вариант только из-за войны, а не те выдуманные вами причины
а кто рискует тому вариант даже в эти времена даже в прифронтовом городе
+
0
financialGenius
financialGenius
2 жовтня 2023, 15:25
#
Так пишите будто бы на Закарпатье все живут и бывают раз в месяц …
+
0
xapyga
xapyga
2 жовтня 2023, 15:36
#
А зачем там бывать, даже раз в месяц? чтоб инвестировать этого точно не надо делать.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами