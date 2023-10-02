США вдалося запобігти зупиненню роботи уряду, а Li Auto ставить нові рекорди: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили тиждень переважно падінням

S&P 500 втратив 0,7%, індекс Dow Jones зменшився на 1,3%, а високотехнологічний Nasdaq практично не змінився.

Минулого тижня інвестори були стурбовані можливим призупиненням роботи американського уряду та новими сигналами Федеральної резервної системи США щодо необхідності підтримувати відсоткові ставки на високому рівні тривалий час.

Крім цього, на ринкові настрої вплинули зростаючі ціни на нафту.

Тим часом індекси Nasdaq, S&P 500 та Dow Jones у вересні показали найгіршу ринкову динаміку цього року, знизившись на 5,8%, 4,9% та 3,5% відповідно.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону переважно знизилися за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив приблизно 1%, японський Nikkei впав на 1,7%, південнокорейський Kospi скоротився на 1,8%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite подешевшали на 1,3 % та 0,7%, а сінгапурський STI виріс на 0,4%.

Все через зростання побоювань з приводу подальшого зростання відсоткових ставок у США, а також зростання світових цін на нафту.

У понеділок ринки Азії торгуються різноспрямовано.

Фондові ринки Гонконгу та материкового Китаю сьогодні закриті через відзначення Дня утворення КНР. Торгів не буде і на СПБ Біржі.

США вдалося запобігти припиненню роботи уряду

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду після того, як американський Конгрес схвалив його у суботу ввечері.

Підписаний американським президентом законопроєкт передбачає тимчасове фінансування роботи уряду США до 17 листопада 2023 року.

Обсяг фінансування буде пропорційний обсягу цього року, але без витрат на підтримку України, а також на допомогу постраждалим під час стихійних лих, зауважує Seeking Alpha.

Світовий банк знизив прогноз економічного зростання Азії

Наразі у Світовому банку очікують, що наступного року економічне зростання регіону становитиме 4,5% порівняно з попереднім прогнозом зростання 4,8%.

Все через повільне відновлення економіки Китаю, а також слабкий глобальний попит на тлі високих процентних ставок.

Li Auto встановила новий щомісячний рекорд постачання автомобілів

За підсумками вересня китайський виробник електричних та гібридних автомобілів поставив 36,06 тисяч машин, що є зростанням на 212,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Рекордні місячні поставки призвели до того, що в третьому кварталі 2023 року Li Auto поставила близько 105,1 тисяч автомобілів, що на 296,3% більше, ніж роком раніше.

Керівництво компанії пов'язує такі результати з зростаючим ринковим попитом на електричні та гібридні автомобілі.