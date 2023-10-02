Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду

Аномальна активність шахраїв зафіксована в Україні у 2023 році. Цьогоріч було відкрито майже 60 тисяч кримінальних проваджень за шахрайство (ст. 190 ККУ) — найбільше за останні роки. Попри сплеск, лише 14% від цих справ доходило до суду — вдвічі менше, аніж у 2021 році (30%). Про це пише Опендатабот.

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Шахрайство зростає

За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство — стаття 190 ККУ. Це більше, аніж за два попередні роки разом. Так, у 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022 — 32 086.

Цьогоріч кількість нових проваджень росте місяць до місяця Так, якщо на початку року, в середньому, 6,7 тисяч нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі.

Попри зростання кількості відкритих проваджень, щороку кількість справ, що доходить до суду, меншає. Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень.