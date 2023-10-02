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2 жовтня 2023, 9:20 Читать на русском

Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії

Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям. Про це пише DTF.

Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям.
Фото:depositphotos

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Ще у серпні служба техпідтримки Microsoft Online Services почала розсилати листи, в яких корпоративних клієнтів повідомляли про те, що компанія «більше не зможе приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок в якості способу оплати послуг Microsoft в рф».

Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365, додає DTF.

У Microsoft прокоментували непродовження ліцензій тим, що «дотримуються санкційного режиму щодо рф». У компанії також нагадали, що продажі всіх її продуктів і послуг у рф припинені.

При цьому у російському офісі Microsoft не відповіли на питання, чи планує компанія переглянути це рішення.

Міністр цифрового розвитку рф Максут Шадаєв заявив, що «всі розуміли, що до цього йде». Він стверджує, що у російських компаній було півтора року на підготовку.

Міністр також стверджує, що у рф є альтернатива програмним продуктам від Microsoft — за його словами, деякі з російських компаній уже перейшли на російські операційні системи на базі ОС Linux.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
0
SomeOne1999
SomeOne1999
2 жовтня 2023, 9:34
#
Да не только там, заменители есть, больше крику, что микрософт незаменим.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 жовтня 2023, 10:23
#
Ніхто не каже, що він не має заміни. Заміни не має глибока інтеграція сервісів.
Заміни будь ласка повну інфраструктуру МС в компанії що має, наприклад 20 тисяч користувацьких терміналів. Інфраструктура це безпека, розподіл доступів, коммунікація пошта+месенжер, зберігання даних, аудит, тощо.
Це тобі не опенофіс на расбері пі поставити…
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 жовтня 2023, 10:24
#
Кмс активатор и 5 минут трудов
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 жовтня 2023, 11:13
#
А корпоративні рішення теж КМС актіватором?
Повторюєте дебільні наративи русні, якій нічого й не треба на словах.
+
0
Три літри
Три літри
2 жовтня 2023, 11:56
#
В компанії? Для office365? 🤣 шарепоінта?
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 жовтня 2023, 12:00
#
Ти ще про інтеграцію з Azure в нього запитай =)
+
0
KValera
KValera
2 жовтня 2023, 11:56
#
MaxTirpiz. Трофейный офис и винда, спрашивайте во всех магазинах…
+
0
Три літри
Три літри
2 жовтня 2023, 11:57
#
Ліцензії це не Microsoft Word що ставиться з дискет 3,25″
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