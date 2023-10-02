Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям. Про це пише DTF.
Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії
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Ще у серпні служба техпідтримки Microsoft Online Services почала розсилати листи, в яких корпоративних клієнтів повідомляли про те, що компанія «більше не зможе приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок в якості способу оплати послуг Microsoft в рф».
Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365, додає DTF.
У Microsoft прокоментували непродовження ліцензій тим, що «дотримуються санкційного режиму щодо рф». У компанії також нагадали, що продажі всіх її продуктів і послуг у рф припинені.
При цьому у російському офісі Microsoft не відповіли на питання, чи планує компанія переглянути це рішення.
Міністр цифрового розвитку рф Максут Шадаєв заявив, що «всі розуміли, що до цього йде». Він стверджує, що у російських компаній було півтора року на підготовку.
Міністр також стверджує, що у рф є альтернатива програмним продуктам від Microsoft — за його словами, деякі з російських компаній уже перейшли на російські операційні системи на базі ОС Linux.
Коментарі - 8
Заміни будь ласка повну інфраструктуру МС в компанії що має, наприклад 20 тисяч користувацьких терміналів. Інфраструктура це безпека, розподіл доступів, коммунікація пошта+месенжер, зберігання даних, аудит, тощо.
Це тобі не опенофіс на расбері пі поставити…
Повторюєте дебільні наративи русні, якій нічого й не треба на словах.