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2 жовтня 2023, 8:34 Читать на русском

На 9% менше ніж минулоріч: IT-експорт у серпні становив $566 мільйонів

У серпні цього року обсяг IT-експорту склав $566 млн. Це на 1,3% (або $7 млн у грошовому еквіваленті) більше, ніж у липні 2023. Однак, якщо порівнювати дані рік до року, — на 8,9% ($55 млн) менше у порівнянні з серпнем 2022. Про це повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані від НБУ.

У серпні цього року обсяг IT-експорту склав $566 млн.
Фото: depositphotos

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Як змінився експорт

За 8 місяців поточного року (січень-серпень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить $4,5 млрд. Це на 8,2% менше ніж в аналогічний період у 2022, що у доларовому еквіваленті $403 млн.

Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у серпні становила — 40,5%. Це на 8% менше ніж торік — тоді було 48,6%.

Загальний експорт усіх послуг України у серпні збільшився на 1,1% і склав майже $1,4 млрд, що на $15 млн більше порівняно з липнем.

Топ-10 країн, які забезпечують виручку IT-галузі у 2023

США забезпечують найбільше валютних надходжень за статтею комп’ютерних послуг до України. За перші 8 місяців — $1,8 млрд. Це 39,3% обсягів усього IT-експорту. Тільки в серпні США забезпечили $217,9 млн.

На другому місці Мальта — 8,9% та $399 млн.

Її наздоганяє Велика Британія, яка на третьому місці. Сполучене Королівство забезпечило $374,7 млн, це 8,3%.

До першої 5 також увійшли Кіпр та Ізраїль, що займають 5% ($225,2 млн) та 4,4% ($197,5 млн) обсягів експорту IT-послуг відповідно. За серпень Кіпр забезпечив $30,3 млн, Ізраїль $24,4 млн.

У першій десятці також є Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща, Нідерланди. Загалом ці 10 країн приносять 80,4% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2023 році.

Нагадаємо

У липні 2023 року обсяг IT-експорту з України знизився на 2,4% порівняно із червнем цього самого року. Але водночас збільшився на 3,1%, якщо порівнювати із торішніми показниками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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