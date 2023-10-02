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2 жовтня 2023, 11:30 Читать на русском

Банку Кредит Дніпро підтверджено рейтинг надійності депозитів на рівні «5»

Рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів Банку Кредит Дніпро на рівні «5», що означає «відмінну надійність».

Як, зазначається у релізі агентства, фінансова установа надійна, вчасно розраховується за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства, в тому числі вимог НБУ, має добру репутацію. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Рейтингове агентство оцінює якість ресурсної бази Банку Кредит Дніпро як добру. До основних позитивних факторів, в тому, числі слід віднести повне погашення дороговартісних ресурсів від НБУ, збільшення обсягу залучених фінансових ресурсів від фізичних осіб; нарощення частки строкових коштів у депозитному портфелі.

Станом на 28.09.2023 порівняно початком року строкові депозити фізичних осіб збільшились на 1.5 млрд грн. (+1 454 млн грн) або на 74% до 3 427 млн грн.

При цьому, ресурсна база є диверсифікованою в розрізі джерел фінансування, кредиторів і галузей економіки; залежності від коштів населення не спостерігається.

Банк Кредит Дніпро має високий рівень ліквідності, показники знаходяться на високому рівні, LCR за всіма та іноземною валютою з запасом перевищує нормативні показники.

Враховуючи активне впровадження нових програм кредитування, подальшого розвитку роздрібного, Агро кредитування, кредитування корпоративного бізнесу, відбувається поступове нарощення працюючого кредитного портфеля, що сприяє добрим показникам ефективності діяльності.

Рейтингове агентство позитивно оцінює результати діяльності Установи, які сприяють нарощенню капіталізації та подальшому розвитку установи.

За результатами діяльності на 01.09.23 року Банк Кредит Дніпро продемонстрував прибуток у розмірі 259 млн грн. Станом на 01.09.2023 року активи банку склали 18 467 млн грн. Кредитний портфель — 4 492 млн грн, портфель коштів клієнтів досяг 16 140 млн грн. Регулятивний капітал — 1 745 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zig4free
zig4free
2 жовтня 2023, 11:36
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Срочно нужна пояснительная бригада: «шо означает рейтинг надежности депозитов при 100% гарантии ФГВФО?»
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