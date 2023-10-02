Банку Кредит Дніпро підтверджено рейтинг надійності депозитів на рівні «5»

Як, зазначається у релізі агентства, фінансова установа надійна, вчасно розраховується за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства, в тому числі вимог НБУ, має добру репутацію. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Рейтингове агентство оцінює якість ресурсної бази Банку Кредит Дніпро як добру. До основних позитивних факторів, в тому, числі слід віднести повне погашення дороговартісних ресурсів від НБУ, збільшення обсягу залучених фінансових ресурсів від фізичних осіб; нарощення частки строкових коштів у депозитному портфелі.

Станом на 28.09.2023 порівняно початком року строкові депозити фізичних осіб збільшились на 1.5 млрд грн. (+1 454 млн грн) або на 74% до 3 427 млн грн.

При цьому, ресурсна база є диверсифікованою в розрізі джерел фінансування, кредиторів і галузей економіки; залежності від коштів населення не спостерігається.

Банк Кредит Дніпро має високий рівень ліквідності, показники знаходяться на високому рівні, LCR за всіма та іноземною валютою з запасом перевищує нормативні показники.

Враховуючи активне впровадження нових програм кредитування, подальшого розвитку роздрібного, Агро кредитування, кредитування корпоративного бізнесу, відбувається поступове нарощення працюючого кредитного портфеля, що сприяє добрим показникам ефективності діяльності.

Рейтингове агентство позитивно оцінює результати діяльності Установи, які сприяють нарощенню капіталізації та подальшому розвитку установи.