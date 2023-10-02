2 жовтня європейська валюта подорожчала на 19 копійок. НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,74 гривні. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: євро подорожчало на 19 копійок
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Валютний ринок
29 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,55 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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