Минулої доби українські захисники ліквідували ще 440 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 278 570 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 30 вересня: 440 російських окупантів, 37 БПЛА та 11 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 278570 (+440) осіб,
- танків — 4702 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 8991 (+7) од,
- артилерійських систем — 6477 (+30) од,
- РСЗВ — 798 (+2) од,
- засоби ППО — 537 (+0) од,
- літаків — 316 (+1) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5043 (+37),
- крилаті ракети — 1529 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8883 (+29) од,
- спеціальна техніка — 933 (+1).
Джерело: Мінфін
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