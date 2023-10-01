Пакистанська рупія стала найприбутковішою валютою у світі у вересні — Bloomberg

Курс рупії щодо долара за місяць зміцнився більш ніж на 6%, тоді як більшість валют упала щодо долара на тлі очікувань того, що процентні ставки в США залишатимуться тривалий час на високому рівні, повідомило видання.

Bloomberg не наводить валюти, що посіли друге та третє місця у вересні, але, за оцінкою Reuters, ними стали гонконський долар і колумбійське песо — +0,3% і +0,1% відповідно.

На торгах 5 вересня курс рупії впав до рекордного мінімуму. Курс долара на міжнародному ринку Форекс під час торгів піднімався до рекордного рівня 307,9 рупії.

Пізніше валюта Пакистану відіграла втрати. У четвер станом на 17:58 курс долара знижувався до 287,6 рупії за долар (-1,1%). Валютний ринок Пакистану буде закрито у п'ятницю, 29 вересня, у зв'язку з державним святом.