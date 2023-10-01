У вересні пакистанська рупія виявилася найприбутковішою валютою світу, повідомляє Bloomberg.
Пакистанська рупія стала найприбутковішою валютою у світі у вересні — Bloomberg
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Курс рупії щодо долара за місяць зміцнився більш ніж на 6%, тоді як більшість валют упала щодо долара на тлі очікувань того, що процентні ставки в США залишатимуться тривалий час на високому рівні, повідомило видання.
Bloomberg не наводить валюти, що посіли друге та третє місця у вересні, але, за оцінкою Reuters, ними стали гонконський долар і колумбійське песо — +0,3% і +0,1% відповідно.
На торгах 5 вересня курс рупії впав до рекордного мінімуму. Курс долара на міжнародному ринку Форекс під час торгів піднімався до рекордного рівня 307,9 рупії.
Пізніше валюта Пакистану відіграла втрати. У четвер станом на 17:58 курс долара знижувався до 287,6 рупії за долар (-1,1%). Валютний ринок Пакистану буде закрито у п'ятницю, 29 вересня, у зв'язку з державним святом.
Зміцнення позицій валюти Пакистану спостерігалося, в тому числі завдяки вжитим урядом заходам щодо припинення незаконної торгівлі доларами, тобто продажу доларів без будь-яких записів та грошових переказів неофіційними каналами, повідомило видання.
Генеральний директор компанії Alpha Beta Core Solutions Pvt. Хуррам Шехзад розповів, що виведення доларів у багатьох випадках відбувалося незаконними каналами, у тому числі з використанням альтернативних систем грошових переказів, таких як «хавала» та «хунді». Ці системи переказу коштів поширені у Південній Азії.
Федеральне агентство розслідувань Пакистану провело рейди в офісах компаній, що займаються валютними операціями, по всій країні, а в обмінних пунктах було вжито додаткових заходів для відстеження операцій із валютою.
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Пакистану Анваар-уль-Хак Какар на цьому тижні заявив, що зростання курсу рупії вселяє оптимізм із погляду стабільності.
Центральний банк Пакистану також підвищив вимоги до капіталу для невеликих обмінних компаній і рекомендував великим банкам відкривати власні обмінні пункти, щоб зробити роздрібний валютний ринок більш прозорим і легким для моніторингу.
«Рупія дійсно показала хороші результати, але ці дані не відображають різке знецінення, що передувало цьому зростанню. Валюта Пакистану була однією з найгірших в останні роки», — розповів керівник відділу досліджень Ismail Iqbal Securities Фахад Рауф.
Валютний курс, що визначається ринком, є ключовою умовою для отримання Пакистаном кредиту на екстрену допомогу в розмірі $3 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який був узгоджений у липні, щоб допомогти запобігти суверенному дефолту.
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