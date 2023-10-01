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1 жовтня 2023, 13:30 Читать на русском

Податок на прибуток банків пропонують підвищити до 36% — Гетманцев

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкт про додаткове оподаткування процентних доходів банків. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкт про додаткове оподаткування процентних доходів банків.

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«Ідея щодо запровадження додаткового оподаткування процентних доходів банків, яка була запропонована у підготовленому за моєї ініціативи законопроєкті N 9656, викликала чималий резонанс, про що свідчать 3 (!) альтернативні законопроєкти, подані моїми колегами», — додав Гетманцев.

Читайте: Податок на надприбутки банків: чим він небезпечний для вкладників і держави

Що пропонує комітет

Законопроєктом пропонується подвоєння для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024−2025 року.

«У разі ухвалення законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат», — вважає голова комітету.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Андрій М***к
Андрій М***к
1 жовтня 2023, 13:54
#
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+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 жовтня 2023, 14:14
#
Это они придумали способ денежной эмиссии перенаправленной в бюджет . Сначала создали бумаги для банков с завышенной доходностью , а потом типа часть доходности хотят изъять у тех кто работал эффективнее .
+
0
TAN72
TAN72
1 жовтня 2023, 15:59
#
Это наша корова, и мы ее будем доить.
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