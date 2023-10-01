Horizon Capital залучив $298 млн для інвестицій в український бізнес

Фонд Horizon Capital Growth Fund IV від інвесткомпанії Horizon Capital залучив $298 млн інвестицій для України. Про це повідомила засновниця і головний виконавчий директор компанії Олена Кошарна у фейсбуці.

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Деталі

«Команда Horizon Capital рада повідомити про сьогоднішній третій етап закриття HCGF IV у розмірі 298 мільйонів доларів США!», — написала Кошарна.

Вона зазначила, що Horizon Capital вдалось залучити понад 65% капіталу приватного сектору від провідних установ, сімейних офісів, фондів та інших інвесторів.

Також, за її словами, компанія отримала поповнення у розмірі $10 млн від ЄБРР, що підвищує зобовʼязання банку з $40 млн до $50 млн.

«Велика подяка всім нашим інвесторам за підтримку України в цей історичний момент і за можливість продовжити фінальний етап залучення інвестицій до 31 грудня 2023 року», — наголосила вона.

Довідка

Horizon Capital — інвестиційна компанія у Центрально-Східній Європі, з активами під управлінням $1,4 млрд. Фонди під управлінням Horizon Capital інвестували більш як у 160 компаній, у яких працевлаштовано понад 77 000 осіб. В Україні компанія інвестувала у Rozetka, Ajax Systems, Genesis, Biopharma, MakeUp та інші відомі українські бізнес-проєкти.