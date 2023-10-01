ООН виділить Україні понад $120 мільйонів для проходження зимового періоду

Організація об'єднаних націй надасть Україні понад $120 мільйонів фінансової допомоги для проходження зимового періоду. Про це йдеться у повідомленні на сайті ООН.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Допомога Україні

За даними ООН Україна цього року отримає $123 млн, які будуть направлені на проходження зимового періоду.

Допомога надаватиметься з вересня 2023 року до лютого 2024 року. Передбачається, що це може бути у формі готівки для покриття витрат на електроенергію та оренду житла.

Крім того, організація роздаватиме обігрівачі, непродовольчі товари, а також забезпечуватиме житлом. Загалом допомогу отримає близько 900 тисяч осіб, які постраждали від війни.

Передісторія

Минулої зими росія активно атакувала українську енергетику, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.