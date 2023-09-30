ЄБРР цьогоріч надав Україні 1,2 мільярда євро допомоги

Європейський банк реконструкції та розвитку з початку цього року надав Україні ще 1,2 мільярда євро підтримки, крім фінансування у розмірі 1,7 мільярда євро торік, та має намір зберегти високий рівень підтримки. Про це заявила президентка банку Оділь Рено-Бассо під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, йдеться у пресрелізі ЄБРР.

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«Проходження цього рубежу підтверджує непохитну прихильність ЄБРР підтримці вашої країни. Наше партнерство також є свідченням стійкості та потенціалу економіки України, її фінансового та ділового секторів, а також мужності її підприємців і людей», — сказала Рено-Бассо.

У ЄБРР нагадали, що взяли на себе зобов'язання спрямувати щонайменше 3 млрд євро фінансування в реальну економіку України у 2022−2023 роках і відіграти ключову роль у майбутньому відновленні країни.

Основну увагу банк приділяє підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленню інфраструктури, наданню торговельного фінансування та підтримці приватного сектору.

Крім переговорів із президентом Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, лідерка ЄБРР зустрілася урядовцями та головою Нацбанку Андрієм Пишним. А також провела зустрічі з клієнтами та представниками банківського і ділового співтовариства.

Початкові заходи банку були зосереджені на наданні екстреної ліквідності реальному сектору економіки, а наразі він дедалі більше уваги приділяє наданню фінансування для аварійного ремонту та відновлення інфраструктури, що зазнала нападу з боку Росії.

На щорічних зборах ЄБРР у Самарканді 2023 року керівники організації визнали, що для того, щоб банк міг продовжувати свою роботу в Україні у воєнний час і в період відновлення, буде потрібна додаткова підтримка акціонерів.

Керівництво і рада директорів ЄБРР готують пропозицію про збільшення оплаченого капіталу для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року.