У наступному році уряд планує виділити 42 мільярди на підтримку бізнесу

Уряд пропонує у бюджеті на 2024 рік витратити 42 млрд грн на програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 млрд грн», — заявив премʼєр.

Серед програм підтримки розвитку бізнесу в Україні планується продовжити пільгове кредитування «5−7-9». Крім того, за програмою «єРобота» планується у наступному році видати більш ніж 12 тис. мікрогрантів і додатково 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу.

Шмигаль наголосив, що наступного року держава підтримуватиме аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. Загалом 3 млрд грн буде виділено на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні.

Він також зазначив, що уряд разом із партнерами продовжує працювати над страхуванням воєнних ризиків. Цього тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні.