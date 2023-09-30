Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 278 130 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 29 вересня: 470 російських окупантів, 15 БПЛА та 4 танки
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Втрати ворога
- особового складу — близько 278130 (+470) осіб,
- танків — 4691 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8984 (+12) од,
- артилерійських систем — 6447(+38) од,
- РСЗВ — 796 (+2) од,
- засоби ППО — 537 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5006 (+15),
- крилаті ракети — 1529 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8854 (+18) од,
- спеціальна техніка — 932 (+2).
Джерело: Мінфін
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